Sicilia | il flop dello sceicco nonostante i 24 milioni del governo Renzi e l’acquisto a prezzo di saldo | la storia dell’hotel Perla Jonica

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dalla stima, oltremodo ottimistica, di 65a circa sette. È il valore di quello che rimane dell’ex, il complesso alberghiero di Acireale che, per lungo tempo, ha rappresentato inun punto di riferimento per il turismo e di cui oggi resta soltanto lo scheletro affacciato sul mar Jonio. Lontano dai fasti del passato e con un branco di cani che abbaia a chi si avvicina alla recinzione, l’immobile è sempre stato al centro di storie intricate. Diverse tra loro, ma tutte interessanti sin dalle origini. Costruito dai fratelli Costanzo – Carmelo fu uno dei “cavalieri dell’apocalisse mafiosa” di cui scrisse il giornalista Pippo Fava, poi ucciso da Cosa nostra – l’hotel è citato in più di un’inchiesta giudiziaria, alcune delle quali hanno segnato ladel Paese. È il caso del ...