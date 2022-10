Si sgonfia il prezzo del gas | cosa succede alle bollette

ilGiornale.it

Come cambiadel gas Si tratta di una riduzione davvero importante che potrebbe innescare un effetto "domino" positivo in termini di costo dell'energia. Difatti, condel gas che ...Dopo la frenata di venerdi', saledel petrolio:Wti, contratto di novembre, passa di mano a 82,34 dollari al barile (+3,6%), sull'ipotesi che l'Opec possa varare un taglio della ... Si sgonfia il prezzo del gas: come possono cambiare le bollette