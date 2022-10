Si incollano al quadro di Picasso che Roma non volle esporre

(Di domenica 9 ottobre 2022) Siper protesta aldichenonper non turbare gli equilibri della Guerra Fredda. Il dipinto è intitolato "Massacro di Corea" e fa parte della mostraCentury in corso alla National Gallery of Victoria a Melbourne, in Australia. Questo pomeriggio un uomo e una donna, 59 anni lui e 49 lei, si sono incollati le mani sul vetro che protegge il dipinto da 280 milioni di dollari mentre una terza persona ha scattato fotografie che ha poi postato sui social network. Obiettivo del gruppetto di attivisti dell'associazione ambientalista Exinction Ribellion era quello di richiamare l'attenzione sull'inquinamento prodotto dall'utilizzo dei combustibili fossili. I tre australiani, arrestati e poi rilasciati dalla polizia, non ...

