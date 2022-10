Show Napoli | 4 gol sul campo della Cremonese e vetta del campionato in solitaria

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 9 ottobre 2022) E’ sempre più illa principale candidata alla vittoria deldi Serie A, la squadra di Luciano Spalletti ha vinto una partita insidiosa sul. E’ stata una partita più difficile del previsto che si è conclusa nel finale. Gli azzurri volano in testa inalla classifica del massimo torneo italiano. Ancora una partita coraggiosa per la, ma un altro risultato negativo. Luciano Spalletti si schiera con il tridente Kvaratskhelia, Raspadori, Politano, larisponde con Dessers e Afena-Gyan. Subito una grande occasione per gli azzurri, Rrahmani scheggia la traversa. Subito una reazioneche va vicina al vantaggio con Dessers. Al 24? la gara si ...