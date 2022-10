FIT

Tra i luoghi più gettonati, oltre Marsa Alam eel, anche Soma Bay e Hurghada sono perfetti per tutta la famiglia, coppie o gruppi di amici. A pochissime ore di aereo dall'Italia ...L'incontro è stato un momento di riflessione e condivisione (on line e in presenza) anche in vista della Cop27 diel -convocata dal 6 al 18 novembre prossimi. È con questo sguardo al ... Sharm El Sheikh: sfuma il primo titolo per Rottoli Alle polemiche per gli sponsor, tra cui colossi industriali come Coca Cola, e per la paura che nel paese scelto non si possa protestare pacificamente, si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...