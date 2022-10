Serie A oggi | i risultati Napoli | poker e primo posto Classifica - Sport - Calcio - quotidiano net

Sky Tg24

...rimonta per 2 - 1 conquistata al Meazza contro l'Inter sabato scorso nell'ultima giornata di... Per i capitolini, una vittoriarappresenterebbe, oltre che un passo importante in classifica, ...La Roma all'Olimpico cerca il riscatto dopo la dolorosa sconfitta in Europa League contro il Betis Siviglia. La squadra di José Mourinho se la vedrà contro il Lecce per cercare la terza vittoria ... Serie A: vincono Napoli, Monza e Salernitana. Pari Torino-Empoli e Udinese-Atalanta. VIDEO Bix Caleen tornerà nella seconda stagione di Andor Sembra che la serie con Diego Luna sia in grado, magicamente, di mettere i fan tutti d’accordo (o quasi). Anche il quinto episodio, ricchissimo di ...Il 10 ottobre 2022 i posticipi dell’ottava giornata di Serie A e Premier League saranno trasmessi su Sky; quello di Liga su DAZN e quello di Serie C su Eleven Sports e Sky La programmazione sul calcio ...