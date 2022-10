Serie A | il Monza si ferma più | battuto lo Spezia Salernitana-Verona 2-1 all'ultimo respiro

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo il lunch match Torino-Empoli 1-1, la domenica dellaA è proseguita con tre partite in programma alle 15. Per la zona salvezza...

: tutte le notizieA: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 9 ottobre - 16:57- Spezia 2 - 0 ( LA DIRETTA ) 63'GOL!- Spezia 2 - 0! Rete di Pablo Marí. Corner di Barberis, deviazione vincente di sinistro di Pablo Marí. 32'GOL!- Spezia 1 - 0! Rete di Carlos ...Monza, 9 ott. (Adnkronos) - Il Monza si impone in casa sullo Spezia per 2-0 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 10 punti in ...Si sono concluse le gare pomeridiane della domenica di Serie A. L’Udinese rimonta due gol all’Atalanta e pareggia 2-2, la Salernitana batte il Verona 2-1 con il gol decisivo di Dia al 94'. Continua la ...