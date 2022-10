Sconti Epici da Trony | il nuovo volantino della settimana propone offerte imperdibili

(Di domenica 9 ottobre 2022) Daè tempo di uninteressantissimodi. La nota catena di elettronica e di elettrodomestici ha infatti proposto “”, una serie di promozioni su centinaia di prodotti che vanno dall’informatica, come ad esempio notebook, portatili e pc, ma anche elettrodomestici piccoli e grandi, come lavatrici, frigoriferi, quindi condizionatori, smartphone e le immancabili smart tv, oltre ovviamente a molto altro., 9/10/2022 – Computermagazine.itGlipurtroppo non avranno una durata infinita, visto che scadranno il prossimo 14 ottobre, di conseguenza avrete meno di unaper provare ad assicurarvi ...

Everyeye Tech

Trony lancia oggi il nuovo volantino , che fino al 14 Ottobre propone una serie di offerte molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. Si chiamano "" e come avvenuto in altre circostanze, ad essere interessati sono tanti dispositivi. Partendo dai TV, segnaliamo il Samsung QLED QEQ55QN700BTZXZT da 55 pollici a 1619 Euro , il 23% in ...