Sanità | Borrelli | “Chiarire i tempi della vicenda della donna morta a Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La famiglia di Giovanna Piedimonte, lain via Pontecorvo a, si è rivolta al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio, e ha chiesto di rendere nota la sua posizione sulla. A sua volta l’esponente politico annuncia una interrogazione perle circostanze del caso. “In merito alla notizia balzata alle cronache ieri riguardante il decesso di un’anziana signora a, in via Pontecorvo, dovuto a un presunto ritardo dei soccorsi causa sosta selvaggia (con successivi chiarimenti del 118), la famiglia desidera precisare che la prima chiamata di soccorso al 118 è stata effettuata dalla vicina alle ore 8.01 (ne è seguita anche un’ altra alle 8.22) e che i soccorsi ...