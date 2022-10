Sampdoria | Di Silvio assente a Bologna | «mia sorella al mio posto»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Francesco Di, della cordata dello sceicco Al Thani che punta ad acquistare la, era atteso, ma non presente aNella sfida traera atteso Francesco Di, della cordata araba guidata dallo sceicco Al Thani che vuole comprare il club doriano. Il produttore cinematografico non si è presentato al Dall’Ara. «Non ci sono, c’è miaalmio», queste le parole usate da Die riportate da Il Secolo XIX. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

