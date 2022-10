Salma smarrita al cimitero | la famiglia del defunto denuncia il Comune

Agenzia ANSA

... ha portato in aula la battaglia legale in corso tra la famiglia e l'amministrazione, con la richiesta, da parte dei parenti dell'uomo, di risarcimento danni per smarrimento die violazione del ...Un'interpellanza di un consigliere comunale di opposizione a Varese Ligure (La Spezia) fa emergere una battaglia legale sulla richiesta di risarcimento danni per smarrimento die violazione al diritto al sepolcro formulata dai parenti di un defunto nei confronti del Comune dell'entroterra spezzino. Il consigliere comunale Mauro Rattone l'ha presentata al sindaco di ... Salma smarrita in cimitero, famiglia denuncia Comune per danni I parenti hanno avanzato una richiesta di risarcimento danni per smarrimento di salma e violazione del diritto al sepolcro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...