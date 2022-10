Salernitana - Verona | le pagelle | Dia decisivo 7 | Depaoli la sorpresa 6 | 5

Sul gol di Depaoli non esce, è salvato dai pali su Gunter e Verdi. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...... Atalanta 21, Milan 20, Udinese 20, Roma 19, Lazio* 17, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza e10, Fiorentina* 9, Spezia e Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Hellas5, ...All’Arechi, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Arechi si affrontano Salernitana e Verona nel ma ...Quest'oggi si è disputata la partita Salernitana-Verona, gara valida per il nono turno di Serie A. Al termine di questo match, conclusosi 2-1 per i padroni di casa, c'è stato un gesto che sta facendo ...