Salernitana-Verona 2-1 | Dia gol decisivo al fotofinish

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Labatte 2-1 ilnel match valido per la nona giornata della Serie A 2022-2023. Con questo risultato la squadra di Nicola sale a 10 punti mentre quella di Cioffi resta a 5.in vantaggio al 18? con Piatek che raccoglie con un’ottima sponda di testa il lancio di Sepe, poi serve Bonazzoli che salta l’uomo e ricambia l’assist, il polacco entra in area e batte Montipò. Ilreagisce e colpisce una traversa con Gunter. Poi nella ripresa al 56? ilpareggia con Depaoli che si avventa sulla sfera e sigla l’1-1. La doccia fredda per ilarriva al 94? con Dia che calcia a giro sul palo lontano e batte Montipò per il 2-1 finale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il ko arrivato in extremis contro laè un risultato che non regala sonni tranquilli ale soprattutto a Gabriele Cioffi. Sono ore calde e di riflessione da parte del club, con l'allenatore dei veneti che a Sky, dopo la ...Torino - Empoli 1 - 1. Atalanta e Napoli chiamate a replicare al Milan, ma i bergamaschi si fanno rimontare due gol e pareggiano con l'Udinese. Il Monza vince ancora.2 - 1. Stasera Roma - ...Non c’era la cornice di pubblico delle ultime domeniche eppure in termini di calore e passione si 16mila dell’Arechi si sono sentiti dal primo all’ultimo minuto. Quando poi Dia ha gonfiato la rete sot ...La Salernitana batte 2-1 il Verona nel match valido per la nona giornata della Serie A 2022-2023. Con questo risultato la squadra di Nicola sale a 10 punti mentre quella di Cioffi resta a 5.