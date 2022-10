Salernitana-Verona 2-1 | Dia gol decisivo al fotofinish

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Labatte 2-1 ilnel match valido per la nona giornata della Serie A 2022-2023. Con questo risultato la squadra di Nicola sale a 10 punti mentre quella di Cioffi resta a 5.in vantaggio al 18? con Piatek che raccoglie con un’ottima sponda di testa il lancio di Sepe, poi serve Bonazzoli che salta l’uomo e ricambia l’assist, il polacco entra in area e batte Montipò. Ilreagisce e colpisce una traversa con Gunter. Poi nella ripresa al 56? ilpareggia con Depaoli che si avventa sulla sfera e sigla l’1-1. La doccia fredda per ilarriva al 94? con Dia che calcia a giro sul palo lontano e batte Montipò per il 2-1 finale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vittorie importanti per il Monza, 2 - 0 allo Spezia per il terzo successo di fila, e la, 2 - 1 al, che si trovano insieme a quota 10. .Commenta per primo Gabriele Cioffi , allenatore del, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la: 'Gli episodi arbitrali ci hanno penalizzato. Bisogna però analizzare la prestazione, la squadra nel primo tempo ha avuto il ...Gli animi si scaldano in coincidenza di un’invasione di campo del solito esagitato, si accende una rissa tra giocatori e dirigenti e a pagarne le spese più salate sono Radovanovic (Salernitana) e ...(Adnkronos) - La Salernitana batte 2-1 il Verona nel match valido per la nona giornata della Serie A 2022-2023. Con questo risultato la squadra di Nicola sale a 10 punti mentre quella di Cioffi ...