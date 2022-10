Salernitana | Nicola | «Mostrato il nostro spirito Ribery? Vedremo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Davide, tecnico della, ha parlato dopo la vittoria contro il Verona: le dichiarazioni dell’allenatore Davideha parlato a Dazn dopo-Verona. VITTORIA – «Credo che far punti sia positività per tutti noi. Abbiamo trasmesso un altro messaggio oggi, facendo punti e cercando di fare più velocemente più punti possibile. E’ stata dura ma abbiamo fatto una gara diversa. Per cui, noi abbiamo scelto di togliergli quella profondità alle spalle, cercando poi sempre di ripartire. Sono però contento per i ragazzi, contento per Pirola che era pronto. Bene le punte che hanno fatto un gran lavoro. Questoè la nostra vera forza».– «Vediamo. Ha uno status talmente elevato che può interpretare qualsiasi ruolo, ho chiesto di verlo vicino ma ...