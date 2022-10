Salernitana-Hellas Verona | le formazioni ufficiali | punti d’oro

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una Domenica pomeriggio che vede diverse compagini contendersi deipreziosi, tra questeed. Si tratta di due club che hanno – sulla carta – come obiettivo quello di centrare la permanenza in Serie A. La differenza è che, nello scorso campionato, la compagine campana ha ottenuto la salvezza per il rotto della cuffia, mentre i veneti sono riusciti a posizionarsi nella zona grigia senza rischiare troppo. Questo inizio di stagione ha invece messo in mostra molte lacune da ambo i lati e, dunque, questa sfida potrebbe permettere ad una delle due di rialzare la testa. Ecco, di seguito, ledi, gara valevole per la giornata 9 di Serie A. La ...

... Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino* 11, Fiorentina 9, Spezia e Empoli* 8, Lecce 7,7, Monza 7, Bologna* 7,Verona ...... Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino* 11, Fiorentina 9, Spezia e Empoli* 8, Lecce 7,7, Monza 7, Bologna* 7,Verona ...L'Hellas Verona, prossimo avversario del Milan in Serie A, nel pomeriggio affronta in trasferta la Salernitana. Stando a quanto riportato da TMW non vanno nemmeno in panchina Dawidowicz, Lazovic ...StampaPunti preziosi per risillevarsi in classifica in palio all’Arechi. La Salernitana affronta il Verona. La squadra di Nicola deve riscattare il pesante 5-0 subito al Mapei contro il Sassuolo. La s ...