Salernitana-Hellas Verona 2-1 | il tabellino | Serie A

(Di domenica 9 ottobre 2022) 2022-10-09 17:02:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:2-1 (primo tempo 1-0) Marcatori: 18’ Piatek (S), 12’ st Doig (V), 49’ st Dia Assist: 18’ Bonazzoli (S), 12’ st Doig (V), 49’ st Vilhena(3-5-2): Sepe; Gyomber (89? Bronn), Daniliuc, Pirola; Candreva (89? Sambia), Coulibaly, Radovanovic, Maggiore (8? Vilhena), Mazzocchi; Bonazzoli (58? Botheim), Piatek (58? Dia). A disp: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Bradaric, Lovato, Iervolino, Motoc, Sambia, Kastanos, Capezzi, Valencia. All: Nicola.(3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini (85? Cabal); Depaoli (85? Faraoni), Tameze, Veloso (71? Kallon), Doig; Hrustic (71? Sulemana), Verdi; Henry (46? Djuric). A disp: Chiesa, Berardi, Perilli, Terracciano, Hongla, Cortinovis, Piccoli. ...

Napoli* 20, Milan 20, Udinese 20, Lazio* 17, Roma* 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza e10, Fiorentina* 9, Spezia e Empoli 8, Lecce* 7, Bologna 7,Verona 5,