Rugby femminile | Mondiali 2022 | Italia-USA 22-10 Esordio straordinario delle azzurre | vittoria con punto di bonus!

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nel cuore della nottena il cielo della Nuova Zelanda si tinge d’azzurro: all’Okara Park di Whangarei, nella prima giornata della Pool B della Coppa del Mondo dil’batte gli USA per 22-10, conquistando anche ildi bonus offensivo.autrici di una bellissima prova corale in un crescendo rossiniano, dopo i primi minuti difficili, che culmina col successo all’che spinge l’in vetta con cinque punti, lasciando gli Stati Uniti a quota zero in classifica. Nel primo tempo si infortuna al ginocchio dopo 2? Ilaria Arrighetti, sostituita da Francesca Sgorbini, e gli USA passano praticamente al primo affondo al 4? con la meta di Hallie Taufoou. Da posizione angolata Gabriella Cantorna manca la conversione e ...

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini