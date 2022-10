Rugby femminile | Mondiali 2022 | Giappone-Canada 5-41 Nordamericane in vetta con l’Italia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tutto secondo pronostico al Northland Events Centre di Whangarei, dove nella seconda gara della prima giornata della Pool B della Coppa del Mondo diilliquida ilper 41-5, marcando sette mete e conquistando anche il punto di bonus offensivo. Leappaiano cosìinalla classifica a quota cinque, mentre le nipponiche restano ferme a zero sul fondo della classifica con gli USA. Nel primo tempo ilpassa a condurre già al 2? con la meta non trasformata di Farries, a cui risponde al 5? ilcon la marcatura di Takano. Dal 5-5 però si assiste al monologo delle: vanno in meta Tuttosi al 14?, Miller al 24?, ancora Tuttosi al 29?, facendo ...

E' una grande Italia quella che batte gli Stati Uniti all'esordio nei Mondiali di2022 in Nuova Zelanda , in programma dall'8 ottobre al 12 novembre. Le azzurre del Ct Andrea Di Giandomenico hanno iniziato la loro avventura con un successo per 22 - 10 , arrivato ...Tra le altre novità abbiamo allestito per la prima volta una compagineche giocherà la Coppa Italia Seven e ricostruito lo staff attorno alla squadra con un preparatore atletico, chi curerà ...E' una grande Italia quella che batte gli Stati Uniti all'esordio nei Mondiali di rugby femminile 2022 in Nuova Zelanda. La cronaca.Come vedere in tv Italia-Canada, sfida dei gironi dei Mondiali femminili 2022 di rugby: data, canale, orario e diretta streaming ...