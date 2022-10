Roma | lotta tra baby gang a colpi di revenge porn | scambio di immagini di minorenni per stabilire chi primeggia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ragazzine e adolescenti usate come se fossero figurine da scambiare. “Ce l’ho, mi manca. Hai la foto di Claudia? In cambio ti mando quella di Anna”. Nomi che per loro equivalgono a numeri, non a persone, a vite che vengono distrutte. Come quella che Marta, oggi 16enne, ha raccontato a Repubblica. Il suo incubo è iniziato nel febbraio di 3 anni fa, quando era appena 13enne. Una bambina, troppo immatura per capire la pericolosità di quello che stava facendo. Un gioco troppo grande per lei: un completino intimo, qualche scatto in pose sexy, poi l’invio delle foto e di un video al fidanzatino dell’epoca. Doveva restare solo tra loro, in modo innocente. E invece si è trasformato in un dramma senza fine. Leggi anche: Aprilia, filma l’ex mentre fa sesso e invia il video in giro: 25enne nei guai Le foto sui social Passano una decina di giorni e Marta viene contattata da un amico, il quale la ...