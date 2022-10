Roma-Lecce | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo la beffa di giovedì contro il Betis, lavuole tornare subito a vincere per tenere il passo del Milan, staccare la Juventus e trovare quella continuità che è sembrata mancare in questo primo scorcio di stagione. Questa sera, però, allo Stadio Olimpico arriva ildell’exnista Marco Baroni, una squadra ostica pronta a dare filo da torcere ai ragazzi di Mou per accumulare punti preziosi in ottica salvezza. Il fischio d’inizio a, nona giornata del campionato diA, è in programma alle ore 20:45. Il momento delle due squadre L’avvio di stagione dei padroni di casa è stato piuttosto incostante e le ultime 4 uscite lo dimostrano appieno. Giovedì, infatti, laè caduta a Siviglia contro il Betis, non riuscendo a dar seguito al 2-1 ...