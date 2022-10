Roma-Lecce | infortunio Dybala | la Joya segna il rigore e si fa male A rischio contro il Napoli?

Commenta per primo L'allenatore dellaJosé Mourinho ha parlato così a DAZN al termine della sofferta vittoria contro il: ' Io volevo che la partita finisse velocemente. Stanchezza Sì, sia fisica sia mentale. Giocare giovedì e ...Josè Mourinho gela i tifosi dellae della nazionale argentina. Il tecnico portoghese, ai microfoni di Dazn, ha commentato così le condizioni dell'ex juventino, del 2 - 1 contro il. "Una ...Nel finale annullato un gol ad Abraham per fuorigioco di Pellegrini, ma alla fine la vittoria per la Roma è arrivata. Con il 2-1 sul Lecce la squadra di Mourinho è ora quinta a 19 punti ...Come sta Paulo Dybala, uscito dopo aver segnato il rigore decisivo di Roma-Lecce A precisa domanda, nell’intervista dopo Roma-Lecce su Dazn, risponde l’allenatore giallorosso Jose Mourinho: “Io dico ...