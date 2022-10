ilmattino.it

...incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sullo svincolo dell' autostrada A24- ... Le due giovani turiste sono statee uccise da un'auto pirata che le ha travolte dopo che ...... 'no a flat tax e pensioni anticipate, tutte le risorse vannocontro il caro energia'. L'... Viminale, i nuovi candidati sarebbero Matteo Piantedosi, prefetto della provincia die Giulia ... Roma, investite e uccise da un'auto pirata: morte due giovani turiste Due ragazze sono morte in un terribile incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sullo svincolo dell’autostrada A24 Roma-Teramo. Lo scontro è costato la vita a due ragazze belghe di 24 e 26 ...VERONA - Persona investita sui binari nel Veronese, il fatto è avvenuto oggi, domenica 9 ottobre 2022. Ritardi fino a 150 minuti per alcune Frecce e sostituzioni con autobus per ...