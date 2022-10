Roma | il Chelsea spaventa i giallorossi | occhi sulla stella

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilguarda in casa. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club inglese andrebbe su Lorenzo Pellegrini se Mount non dovesse...

...30 Cosenza - Como 3 - 1 CALCIO - SERIE A 15:00 Napoli - Torino 3 - 1 18:00 Inter -1 - 2 20:45 ...30 Arsenal - Tottenham 3 - 1 16:00 Bournemouth - Brentford 0 - 0 16:00 Crystal Palace -1 - ...Il capitano dellaè uno dei profili analizzati dal, ma considerando la stima di Mourinho e la fede romanista che lo lega alla città, sembra difficile che il classe 1996 decida di ...Mason Mount potrebbe rinnovare con i Blues, ma il Chelsea non vuole farsi trovare impreparato: occhi su Lorenzo Pellegrini Sta rimbalzando in queste ore dall’Inghilterra un’importante indiscrezione ch ...Calciomercato Roma, fari puntati su Lorenzo Pellegrini: gli ultimi rumours che trapelano dalla Premier non possono essere trascurati.