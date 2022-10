Risultati classifica Serie A LIVE | Napoli in testa in solitaria Vince la Roma

OA Sport

...treutili consecutivi, l'ultimo il pareggio per 1 - 1 al Via del Mare contro la Cremonese. Per i capitolini, una vittoria oggi rappresenterebbe, oltre che un passo importante in, ...Nona giornata: partenopei corsari a Cremona: 1 - 4. Pari tra Toro e Empoli, e tra Udinese e Atalanta. Successi di Monza e Salernitana. In serata Roma - Lecce 2 - 1, Dybala ... Maratona Chicago 2022, risultati e classifica: Ruth Chepngetich sfiora il Record del Mondo! Sigillo di Kipruto Finita qui Assolutamente no. Il totem del calcio spagnolo, colui che ha alzato la Coppa del Mondo e l'ha dedicata all'allora moglie, la giornalista Sara Carbonero, incappa infatti in un terremoto ...A inizio ripresa la Roma ha trovato subito il nuovo vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Dybala, dopo fallo di Askildsen su Abraham. Però l'argentino proprio nel momento del tiro ...