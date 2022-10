Reazione d’orgoglio del Milan | il Diavolo rivede le stelle

Leggi su calcionews24

Dopo la sconfitta in Champions League molto pesante, ilritrova la vittoria in campionato e affonda la Juventus Dopo la sconfitta in Champions League molto pesante, ilritrova la vittoria in campionato e affonda la Juventus. Si parlava di difficoltà, dei tanti infortuni e del risultato di Stamford Bridge che poteva costare caro anche per il campionato. Niente di tutto questo per i rossoneri che hanno messo in campo, ancora una volta, una prestazione di livello importante. Per vincere contro una Juventus in leggera crescita serviva una prova da vera squadra. Le assenze non hanno frenato Pioli e le sorprese dal 1? hanno fatto capire ancora una volta le idee e la possibilità di far ruotare la sua squadra. Tomori e Diaz, un gol per tempo e ilritrova le.