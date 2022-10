Real Madrid | sfida al Liverpool per il terzino dalla Turchia

Immediati e tantissimi i commenti alla dichiarazione dell'ex portiere della nazionale spagnola e delche hanno mandato subito in tendenza su Twitter la "confessione". Dopo nemmeno due ore,...Iker Casillas ha scatenato il panico con il suo coming out . Il gossip di tutto il mondo ha acceso i riflettori sul tweet dell'ex portierone dele della Nazionale spagnola. Poi, però, tutto si è risolto con delle scuse... o forse no Sull'episodio a voluto dire la sua, Joshua Cavallo . Lui è stato il primo giocatore professionista ...L’ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola (con cui ha vinto un Mondiale e due Europei), protagonista di un giallo social dopo cui è stato vittima di una pioggia d’insulti Iker Casillas ...Iker Casillas, monumento del calcio spagnolo, leader del Real Madrid e campione del Mondo e d’Europa con la Nazionale spagnola, ha scritto un tweet facendo coming out. Post poi cancellato, con tanto d ...