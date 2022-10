Re Carlo III | il dolce gesto per la madre ha commosso il regno | neppure l’Italia contiene l’emozione

Leggi su curiosauro

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’omaggio del ReIII ha spiazzato non solo i sudditi internazionali, ma gli stessi membri della Royal Family.è diventato Re l’8 settembre, a seguito della morte della Regina Elisabetta, anche se ancora non è ancor avvenuta l’incoronazione ufficiale. Foto da @princecharles walesQuest’ultima, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari governativi, dovrebbe avvenire il 3 giugno del prossimo anno in una cerimonia che si terrà all’Abbazia di Westminster. La stessa che ha ospitato i funerali della ex monarca. L’omaggio del ReI funzionari hanno detto che la data dell’inoronazione deve ancora essere ufficialmente fissata anche se i piani stanno convergendo proprio su sabato 3 giugno, anche se le discussioni su quali altri giorni diventeranno festività ufficiali sono ancora in corso. Foto da @princecharles ...