Quotidiani sportivi | le prime pagine | vince il Milan | brutta Juventus

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Palermo sprofonda in casa della Ternana: rosa sconfitti per 3 - 0 e relegati in zona retrocessione. I maggioricommentano l'incontro con le pagelle. Per Il Giornale di Sicilia i migliori in campo non arrivano alla sufficienza: Pigliacelli 5.5; Mateju 5.5, Nedelcearu 5.5, Marconi 5.5, Sala ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggiLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 9 ottobre 2022, dei principali...Anche in occasione della gara con la Roma torna il confronto tra i probabili undici giallorossi stilati dalla nostra redazione e quelli dei principali quotidiani sportivi e locali. Calcio Lecce (4-3-3 ...Alle 12,30 con l’Empoli per l’aggancio alla Juve in vista dello scontro di sabato e il quotidiano Tuttosport in prima pagina titola: “Toro voglie da derby”. Vincendo ...