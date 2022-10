Quasi orfano | Riccardo Scamarcio | “Nel mondo contadino ci sono persone dal valore inestimabile”

(Di domenica 9 ottobre 2022), il film di Umberto Carteni al cinema dal 6 ottobre, è stata l'occasione per incontraree Vittoria Puccini e parlare di personaggi di fantasia in cui però hanno trovato qualcosa di se stessi: ecco la nostra videointervista. L'attore, è vero, è una persona in grado di uscire da se stesso ed entrare in millediverse, di vivere la vita di qualcun altro. In, il film di Umberto Carteni al cinema dal 6 ottobre,e Vittoria Puccini interpretano dei personaggi di fantasia in cui però hanno trovato qualcosa di se stessi. La storia è quella di Valentino () e Costanza (Vittoria Puccini), coppia di successo nel ...

L'attore, è vero, è una persona in grado di uscire da se stesso ed entrare in mille persone diverse, di vivere la vita di qualcun altro. In, il film di Umberto Carteni al cinema dal 6 ottobre, Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini interpretano dei personaggi di fantasia in cui però hanno trovato qualcosa di se stessi. La ...È il quarto di cinque fratelli ed èdi padre. "Lo abbiamo conosciuto nel 2019 " sottolinea ... la quale ci chiese tramite la nostra associazione di volontariato attiva da20 anni in ...Quasi orfano, il film di Umberto Carteni al cinema dal 6 ottobre, è stata l'occasione per incontrare Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini e parlare di personaggi di fantasia in cui però hanno trovato ...L’ex presidente di Ferrari ricorda Sergio Pininfarina a dieci anni dalla scomparsa: «Aveva una straordinaria passione per Torino e un profondo senso dello Stato. Ce ne sono altri così in circolazione