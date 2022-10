Leggi su dilei

(Di domenica 9 ottobre 2022) Glididella Duchessa del Sussex Meghan Markle, di Zara Tindall e della Principessa di Galles Kate Middleton sono alcuni dei gioielli più famosi e invidiati del mondo ma non tutti sanno – e forse neanche si immaginano – quale sia il loro vero valore. In tanti, a occhio, hanno cercato di stimarei “fidanzati” avessero per glidida dare in dono alle loro promesse spose e finalmente qualcuno c’è riuscito. Il franchise rivenditore di gioielli Jewellery Est 1897 ha infatti classificato glidipiù costosi in base al prezzo, e le lorosono...