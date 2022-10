Quando si gioca Italia-Cina | orario e programma Mondiali volley femminile | dove vederla in tv

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’affronterà lanei quarti di finale dei2022 di. Le Campionesse d’Europa hanno conquistato il primo posto nella Pool E e sfideranno la quarta classificata nel primo scontro diretto da dentro o fuori di questa rassegna iridata. L’appuntamento è per martedì 11 ottobre (ore 17.00) ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Le azzurre hanno surclassato le asiatiche nel big match che metteva in palio il primato nel girone, ma questa volta si preannuncia una partita più equilibrata, intensa, avvincente e aperta a ogni risultato. L’ha tutte le carte in regola per avere la meglio su Gong, Li e compagne, ma dovrà tirare fuori il suo miglior gioco. Quattro anni fa questa partita venneta in semifinale, le ragazze del CT Davide Mazzanti si ...

in scioltezza la formazione pugliese, senza mai rischiare di mettere in dubbio il risultato, ... Vitucci addirittura per due volte, la prima nel 2012allenava Varese e la seconda nel 2021, ...Formenticonta non sbaglia. Tripla del 26 - 32. Leggio dalla lunetta è preciso. Si va all'... Sicon il cuore. Tripla del solito Formenti, ex di turno. Skeens allo scadere dei 24. Ellis ...Radu 5: Gioca un buon primo tempo. Fa due miracoli in sequenza ad inizio della ripresa su Raspadori e Anguissa poi però si rende protagonista nuovamente di una grossa ingenuità sul gol di Simeone. Col ...Mattia Zaccagni (ieri un gol e un assist, in una singola partita di Serie A con la maglia biancoceleste, non era mai successo), ha risposto alla grande dopo la mancata convocazione in Nazionale durant ...