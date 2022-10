Qualificazioni Europei 2024 | l’Italia pesca la Macedonia Le reazioni | “Ora deve finire 7-0” FOTO

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ledi Euroregalano alil gruppo dei ricordi. Positivi e negativi. Da un lato l’Inghilterra, che ha il sapore di un successo a Wembley in Europeo e della vittoria del girone in Nations League. Ma anche ladel Nord, che con la Svezia, è la squadra che ha eliminato gli azzurri dal Mondiale. Un girone duro per gli azzurri, cheno Southgate e l’Ucraina. Ma tutti gli occhi sono puntati sulladel nord, incubo di Mancini a Palermo. Sui social lesi soffermano sui gol sbagliati di Berardi al Barbera. E qualcuno chiede la goleada: “7-0?. LESOCIALdel Nord.Si chiama terapia d'urto!#EURO— Mario ...

E' in corso a Francoforte il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. L'Italia campione in carica è stata inserita nel gruppo C che comprende, oltre agli azzurri, anche l'Inghilterra vice campione uscente, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Oggi è la giornata dei sorteggi dei gironi per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. L'Italia ha conosciuto le proprie avversarie nel torneo del riscatto, vista la seconda mancata qualificazione ai Mondiali.