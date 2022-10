Qualificazioni Europei 2024 | calendario Italia | programma | orari e tv delle partite degli azzurri

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilcon glie la diretta tv e streamingdell’per quanto riguarda leaglidi calcio. Glicontenderanno il pass alla competizione continentale che si disputerà in Germania ad altre quattro squadre. Si disputeranno dunque ottoche decreteranno le squadre qualificate all’evento. Lesaranno visibili in diretta tv sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Inoltre, leverranno trasmesse in differita su Sky Sport. Ecco quindi ildella selezione allenata da Roberto Mancini. Per sapere con certezze i giorni esatti in cui ...