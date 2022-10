Qualificazioni Euro2024 | Italia con Inghilterra e Ucraina

(Di domenica 9 ottobre 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) –, Macedonia del Nord, Malta: queste le rivali dell', campione in carica, nel Gruppo C delleagli Europei del 2024, che si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.“Ero sicuro che avremmo preso una trae Francia. Va bene, è un girone da cinque abbordabile, non saranno partite semplici, ma ce la giocheremo – sottolinea il ct della Nazionale Roberto Mancini – Con l'sarà la più bella, se continua così per noi andrà anche bene. Ci può stare”, aggiunge il coach azzurro. Che ritrova quella Macedonia del Nord che negò all'i Mondiali in Qatar: “Fu una di quelle partite che accadono ogni tanto. La gare, come dimostra anche quella di Palermo, vanno giocate tutte, ...

