Qualificazioni Euro 2024 | Italia nel girone con Inghilterra | Macedonia | Ucraina e Malta

La storia che si ripete, con un condensato di gioie e dolori. Nel girone di qualificazione a2024, l'Italia di Roberto Mancini ritrova l'Inghilterra, avversaria nella finalissima di2020, ma anche la Macedonia del Nord, che lo scorso marzo a Palermo ci ha estromessi dal Mondiale in Qatar. A completare il gruppo degli Azzurri Ucraina e Malta, per un sorteggio non troppo ...L'Italia è stata inserita nel Girone C delle2024 . Il primo avversario sorteggiato per gli azzurri è l'Inghilterra, il secondo è l'Ucraina. Gli azzurri se la dovranno vedere poi con la Macedonia del Nord, la squadra che ci ...Le parole del CT dell'Inghilterra Gareth Southgate dopo il sorteggio valido per le qualificazioni agli Europei 2024.ROMA – L’urna di Francoforte ha riservato all’Italia il girone C di qualificazione a Euro 2024, con due avversarie come l’Inghilterra (sconfitta nella finale che ha regalato l’europeo alla nazionale ...