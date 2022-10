Quadro critico per il quarto trimestre | grana Pnrr per il nuovo governo

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 ottobre 2022) «Non ci sono ritardi nell'attuazione» del. Lo ha assicurato in settimana il premier Mario Draghi. In sostanza, il riferimento di Draghi è alla realizzazione del cronoprogramma del primo semestre 2022, su cui il 26 settembre Bruxelles ha dato il via libera al rilascio della seconda tranche di fondi da 21 miliardi di euro. Un bottino che si aggiunge alla prima rata incassata ad aprile (21 miliardi) e al prefinanziamento di agosto 2021 (24,9 miliardi). Ma la strada è ancora lunga, e per ottenere la terza rata da 19 miliardi ci sono le sfide dell'ultimoda affrontare, solo in parte avviate daluscente che sta per essere sostituito. Il punto centrale è che la Commissione Ue ha finora valutato le cosiddette «milestone», cioè i traguardi qualitativi come disegni di legge, decreti attuativi, regolamenti e relazioni ...