Puglia | maltempo | allerta per temporali Protezione civile | previsioni meteo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 10 ottobre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

Infatti, un vortice mediterraneo provocherà intensosulle regioni occidentali con fenomeni ... il Lazio, la Campania e successivamente anche Basilicata e. Gli esperti spiegano che a ...... piogge verso Molise esettentrionale. Nubi alternate a schiarite sul resto d'Italia, con temperature ancora decisamente miti.ad inizio settimana su parte del centro - sud...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 10 ottobre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente ...Meteo in peggioramento con maltempo domani al centro-sud e Sicilia, attese piogge irregolari e forti temporali con rischio nubifragi sulle coste ...