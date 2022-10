Prima pagina Tuttosport | “Juventus | fino alla fine?”

A breve volteremo finalmente', ha scritto la premier in pectore. Le proteste di piazza sono ... Una manifestazione - è bene precisarlo - indettadelle elezioni. Voluta dal segretario del ...... Sony Music e Warner Music, pronte a oltrepassare la soglia dei 500 milioni di valore, il Financial Times di sabato 8 ottobre, nella sua edizione del week end, ha messo ini Pink Floyd . ...Il Napoli è atteso dalla trasferta dello Zini, dove sfiderà la Cremonese di Massimiliano Alvini per rimanere ancora in vetta alla classifica e operare il controsorpasso sul Milan."Fiesta Milan": titola così La Gazzetta dello Sport al centro della prima pagina odierna. Dopo la brutta sconfitta con il Chelsea, i rossoneri tornano a rivedere le stesse almeno per una notte. Il ...