Price cap e decoupling | sul gas occhio agli effetti collaterali Gli scenari di Villafranca

(Di domenica 9 ottobre 2022) Energean annuncia nuova scoperta di gas in Israele: dopo Kronos, ecco Mercury, lì dove già operano Eni & Co (Italgas ha seguito Snam in Grecia ed è operativa in quell’area). Ora, al di là del giacimento in sé, ecco che per unire i fili di tutti questi campi e provare a usare il gas in modo armonico serve una decisione politica: Eastmed o stazioni a terra (quindi collegabili da navi)? All’Italia (che invia il piano sulcap sul gas a Bruxelles con la possibilità che Germania e Olanda trattino) cosa servirebbe di più, considerata la partita dei rigassificatori e l’esigenza del raddoppio Snam a Sulmona, senza il quale il Tap non potrà pompare più gas? Diversificare, ma non solo Prima dei progetti a medio e lungo termine come i gasdotti, credo sia utile capire come affrontare l’inverno, dice a Formiche.net Antonio, Director of Studies ...