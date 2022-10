Premier League | l'Arsenal supera 3-2 il Liverpool | Klopp a -14 dalla vetta Scamacca-gol | LIVE il Man United

LONDRA (INGHILTERRA) - Intorna al comando l' Arsenal , che supera il Liverpool e si riporta in vetta da solo. I Gunners piegano 3 - 2 i Reds con Martinelli e la doppietta di Saka , che rispondono ai ...Spettacolo e gol sul terreno dell'Emirates Stadium di Londra, dove l'Arsenal ha battuto per 3 - 2 il Liverpool nel posticipo della 10/a giornata della. Un successo che permette ai 'Gunners' di riprendersi la vetta solitaria del campionato inglese, scavalcando il Manchester City, che è adesso a - 1 (24 punti per la squadra di Arteta, ...La decima giornata di Premier League si chiude al City Ground di Nottingham. Il Forest padrone di casa, ultimo con 4 punti, ospita l'Aston Villa di Gerrard che ha otto punti in classifica, cinque dei ...(ANSA) - LONDRA, 08 OTT - Va ad Antonio Conte il derby italiano di Premier League che lo opponeva al collega Roberto De Zerbi, manager del Brighton. Sul campo dei Seagulls, il Tottenham ...