Premier League 2022 2023 | Scamacca gol lancia il West Ham | battuto il Fulham 3-1

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non si ferma Gianluca. L’attaccante azzurro realizza il quarto gol in cinque partite con la maglia delHam trae Conferencee contribuisce alla vittoria contro ilper 3-1. Nella decima giornata di campionato, al London Stadium, arriva il vantaggio degli ospiti al 5? con la rete di Andreas Pereira. Ma i padroni di casa reagiscono subito e il pareggio arriva alla mezzora con Bowen. Nella ripresa il sorpasso, a firma dell’ex Sassuolo.riceve un assist di Paquetà, aggancia in area e con il pallonetto batte Leno. Al 91? arriva il definitivo 3-1 di Michail Antonio. Solo panchina per Ogbonna; in campo nel finale di gara Emesron Palmieri. In contemporanea, sempre fra le mura amiche, il Crystal Palace ha sconfitto per 2-1 il Leeds. Edouard (24?) ed ...