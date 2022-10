Premier League 2022 2023 | il Manchester United torna alla vittoria 1-2 contro l’Everton nel segno di Cristiano Ronaldo

(Di domenica 9 ottobre 2022)inil, ma soprattuttoal gol. 1-2 il risultato del match, iniziato col portoghese in panchina, ed entrato per sostituire l’infortunato Martial. Gara che però si era sbloccata già al minuto 5? con la rete di Alex Iwobi per la squadra di Liverpool. Al quarto d’ora Antony trova il gol del pareggio. Ci pensa poi CR7, al minuto 44? a trovare il gol che sarà poi quello dellaquinto con 15 punti ma con una gara in meno, Everton quindicesimo con 10 punti. SportFace.

40 La decima giornata dellaentra nel vivo oggi con 4 partite. Si inizia alle 15 con Crystal Palace - Leeds e West Ham - Fulham . È sempre Scamacca . L'ex Sassuolo segna ancora per il West Ham e indirizza la gara ...Anche nel momento più complicato della sua carriera, Cristiano Ronaldo continua ad abbattere record a colpi di gol. Il portoghese ha segnato la sua rete numero 700 in carriera con i soli club, ...Gli highlights completi di Everton-Manchester United 1-2, incontro valevole come nona giornata della Premier League 2022/2023.Altra stupenda rete di Gianluca Scamacca in Inghilterra, che minaccia per la nazionale di Southgate: esultanza scatenata dopo il gol.