Politano al settimo cielo | messaggio in diretta per i tifosi del Napoli!

(Di domenica 9 ottobre 2022) È da poco terminata la sfida di Serie A tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Cremonese di Massimiliano Alvini. Gli azzurri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per uno 1 a 0 grazie al rigore trasformato da Matteo, facendosi poi recuperare ad inizio ripresa dal gol di Dessers (1-1), ribaltando poi nuovamente il risultato con le reti di Simeone, Lozano e in pieno recupero Oliveira (primo con la maglia azzurra). Termina così 4 a 1 in favore del Napoli che conquista la vetta della classifica in solitaria dopo il pareggio dell’Atalanta in casa dell’Udinese. Tra i protagonisti assoluti della serata c’è sicuramente l’ex Inter, Matteo, autore del gol che ha permesso ai partenopei di sbloccare la gara. L’esterno in maglia 21 si è espresso così ai microfoni di DAZN: FOTO: Getty – SSC Napoli’s squad“Penso che non riuscivamo ...

