Pirlo | «Oggi negli spogliatoi si pensa solo ai telefoni | Carlo Mazzone li avrebbe sequestrati»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Su Prime è in arrivo “Come un padre” un documentario dedicato a, per la regia di Alessio Di Cosimo. Vi partecipano, tra gli altri, Guardiola, Baggio, Totti, Materazzi, Ranieri e anche Andrea, che lo ebbe come allenatore al Brescia. La Gazzetta dello Sport intervista l’ex allenatore della Juventus. «Veniva spesso considerato un allenatore vecchio stampo, ma aveva idee innovative. In quegli anni non erano tanti i tecnici che volevano giocare sempre la palla da dietro, avere possesso e iniziare l’azione. Noi lo facevamo, anche se non eravamo una grande squadra. Ti trasmetteva questa voglia di imporre il gioco, voleva dominare la partita. E poi era un grande conoscitore di calcio e di giocatori: già al martedì ti sapeva dire tutto della gara della domenica successiva». Il loro rapporto, racconta, ...