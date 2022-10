PINATO E BRUSCAGIN REGALANO I TRE PUNTI CONTRO L’ARZIGNANO

Il Pordenone trova la vittoria in casa contro l' Arzignano Valchiampo : 2 - 0 firmato da. La Triestina perde 1 - 2 in casa della Pro Sesto : Pezzella per il vantaggio ospite, poi ...Muharemovic (J), 63' Morra (P), 80' Barrenechea (J), 81' Iling (J), 90'+2' Cesarini (P) Pordenone - Arzignano 2 - 0 16', 78'Pro Sesto - Triestina 2 - 1 24' Pezzella (T), 43' Bianco (...Successo meritato e molto importante per il Pordenone che supera l'Arzignano per 2-0 allo stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro. Una vittoria che oltre a permettere ...La partita Pordenone - Arzignano Valchiampo di domenica 9 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 7a giornata del Gruppo A ...