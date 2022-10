Peskov | Lo stop al gas russo avrà conseguenze disastrose per l' Europa

(Di domenica 9 ottobre 2022) Loall'acquisto di gas"nei prossimi 10-20 anni" per l'economia dell'. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry, in un'intervista al programma 'Mosca...

Adnkronos

Come riporta anche Interfax , secondola decisione (non ancora presa) di introdurre il price cap sul gas russo potrebbe destabilizzare il mercato energetico globale . Una scelta, poi, istigata ...... facendola diventare una "zona amministrativa speciale": insomma, Formosa come Hong Kong e... ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry. "Rispetto a molti diplomatici professionisti, è ... Gas Russia, Peskov: "Stop avrà conseguenze disastrose per Europa" (Adnkronos) – Lo stop all’acquisto di gas russo avrà “nei prossimi 10-20 anni conseguenze disastrose” per l’economia dell’Europa. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’inter ...Mosca, 7 ott. Adnkronos) – Gli appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a lanciare un attacco preventivo sulla Russia "la dicono tutta della sua morale, che può portare a pericolosi errori".