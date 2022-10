Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto | morto centauro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Attimi di paura questa notte a Civitavecchia a causa di un incidente stradale. Ha perso ilsulla quale viaggiava finendo la propria corsa. Non c’è stato nulla da fare purtroppo per ilche è deceduto sul colpo. Leggi anche: Incidente in A4, tamponamento tra furgone e tir: morti 5 disabili e l’ex sindaco di Riccione Incidente mortale questa notte a Civitavecchia I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 2 in vialeVittoria. Qui un uomo di 48 anni ha perso ilpropriafinendo rovinosamente. Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo. Tuttavia, attualmente, le cause del sinistro sono in via di ...