Pentathlon | Mondiali Junior 2022 | Italia tredicesima nella staffetta mista

(Di domenica 9 ottobre 2022) Si sono conclusi oggi a Zielona Gora-Drzonkow, in Polonia, idimoderno: nell’ultima gara in programma, la, l’di Luca Gioia (Cinque Per Tutti) e Giorgia Agazzotti (Avia Pervia) si è classificata al 13° posto. Oro alla Gran Bretagna di Emma Whitaker e Charles Brown, prima con 1370 punti, argento all’Ungheria di Rita Erdos e Bence Viczian, seconda a quota 1357, bronzo alla Lituania di Elzbieta Adomaityte e Titas Puronas, terza con 1340. L’di Luca Gioia e Giorgia Agazzotti giunge 13ma con 1245 punti. Foto: comunicato stampa FIPM