Paura a Santa Marinella | in fiamme una veranda di un appartamento

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 ottobre 2022), dove i Vigili del fuoco di Civitavecchia alle ore 23:00 di ieri sera, sabato 08 ottobre 2022, sono intervenuti per incendio di una, precisamente in Via Latina civico 49. Ad andare inuna tettoia in legno ed il materiale di risulta stipato al disotto. La rapida azione di spegnimento da parte dei Vigli del Fuoco ha impedito alledi propagarsi all’interno dell’causando danni sicuramente maggiori. L’equipaggio della 17A, oltre a spegnere le, ha individuato e messo in sicurezza una bombola di GPL. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto erano presenti il personale sanitario della Misericordia di...